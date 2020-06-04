لبنان | دعم المدارس الخاصة على طاولة حسان دياب وأنطوان حبشي

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وبحث المجتمعون في موضوع المدارس الخاصة والمدارس الخاصة شبه المجانية، كما تطرقوا إلى الدعم المالي الذي تحتاج إليه هذه المؤسسات.
وشكر حبشي رئيس الحكومة على تسريع دفع المستحقات للمدارس شبه المجانية عن العام 2015. ووعد الرئيس دياب من جهته، بمتابعة مستحقات العامين 2016 و2017.
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