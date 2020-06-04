لبنان | المجذوب اطلع من عويجان على مطلب تسريع إصدار مرسومي سلسلة الرتب ونظام الأجراء

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وأطلع الوفد الوزير المجذوب على “مطلبه الأساسي، وهو تسريع إصدار المرسوم المتعلق بسلسلة رتب ورواتب مستخدمي المركز ومرسوم نظام الأجراء في المركز اللذين مضى عليهما ثلاث سنوات في المد والجزر بين وزارة التربية ومجلس الوزراء والإدارات وهيئات الرقابة المعنية، فيما تضاءلت قيمة الرواتب والأجور بنسبة 80 في المئة وبات متعذرا على العاملين في المؤسسة، الذين لم تعدل رواتبهم بعد، تأمين قوتهم اليومي”.

وأشارت عويجان إلى “المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة وحاجتها إلى الموارد البشرية للقيام بتطوير المناهج والأبحاث التربوية والتدريب وغيرها”.

كما طرحت “موضوع تأخر البريد الذي يمكن أن ينعكس سلبا على تسيير عمل المرفق العام”.