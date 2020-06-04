كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتم توجيه انذارات بوجوب التزامهم بهامش الربح المحدد من وزارة الاقتصاد والتقيد بتسعير البضائع المعروضة بشكل ظاهر للمستهلك. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جولة لحماية المستهلك على السوبرماركات في قضاء البترون وتوجيه انذارات بحق مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.