لبنان | خلية الأزمة في بلدية برجا: التحضيرات جارية لنقل الإصابات وعزلها في مكان خاص لحجرها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة

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– اتمام التحضيرات الآيلة لنقل الحالات المصابة، وعزلها في مكان خاص بعد معاينته من قبل اللجنة الصحية في خلية الأزمة والتاكد من جهوزية وسلامة المكان.

– حضور مسؤولة الترصد الوبائي في وزارة الصحة للاضطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل خلية الازمة في بلدية برجا.

– اجراء مسح حسي كامل للاحياء التي يسكنها المصابون المقيمون، والعمل على اجراء فحوصات لسكان الابنية المجاورة لابنية المصابين يوم غد.

– استحداث مركز مؤقت لوزارة الصحة في برجا لإجراء فحوصات يومية.

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– التواصل مع نواب المنطقة والمحافظ والقائمقام والأجهزة الإدارية والأمنية في الدولة للوقوف على تطبيق حالة الطوارئ والإجراءات المتخذه.

– الطلب الملح من السلطات الرسمية بضرورة اعلام بلدية برجا – خلية الازمة بالحالات الوافدة من الخارج.

– زيادة عديد القوى الأمنية وانتشارها في الأحياء التي يتواجد فيها المصابون والمقيمون واقامة دوريات دائمة في البلدة.

– تتمنى بلدية برجا – خلية الأزمة الإلتزام بالحجر المنزلي التام لحمايتهم وحماية اهلنا من انتشار الفيروس السريع والفتاك.

– الطلب من السلطات الرسمية الإسراع في مساعدة اصحاب الدخل اليومي والمحدود وعدم ترك اهلنا لأقدارهم في العيش الكريم، وتفاديا للعوز والحاجة”.