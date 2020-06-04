كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأفاد بأنّ “الحزب يتواصل مع الجزء الأكبر من مجموعات الإنتفاضة”، أكّد أنّ “المطلب واحد وهو إجراء انتخابات نيابيّة مُبكرة، أمّا السلاح غير الشرعيّ فموقفنا رافض له أصلاً”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حزب الكتائب سيشارك في تحرك يوم السبت… داغر: نرفض السلاح غير الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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