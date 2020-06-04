كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتم في خلال الجولة تقديم الارشادات والنصائح الضرورية والاستماع الى مشاكل المربين وتقديم الحلول لها، وتم توزيع ادوية مناسبة لمعالجة الابقار من الفطريات والطفيليات التي يمكن ان تصيبها. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جولة بيطرية ارشادية على مربي الابقار لدعم قطاع المواشي في بلدة دير سريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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