لبنان | فريق من مفوضية اللاجئين أخذ عينات PCR لمئة نازح سوري في خربة داوود عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشار سعد الدين الى أن “منظمة انقاذ الطفل باشرت، بطلب من البلدية، بالعمل على إنشاء غرفتين للحجر الصحي في البلدة لإستخدامها في حال الاشتباه بأي حالة ليعزل فيها الشخص موقتا الى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة”، شاكرا للمنظمة “إسراعها في قبول الطلب والمباشرة بتجهيز الغرفتين”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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