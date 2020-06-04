لبنان | وزيرة المهجرين بعد جلسة مجلس الوزراء: قانون “قيصر” وزع على الوزراء للاطلاع فقط لا غير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قالت وزيرة المهجرين غادة شريم، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا: “أن قانون قيصر الأميركي وزع على الوزراء للاطلاع فقط لا غير”، مشيرة إلى أننا “كوزراء علينا ان نكون على بينة”. وبالنسبة للتعيينات ، قالت الوزيرة شريم:” نريد أشخاصا لا غبار عليهم”. وتمنت على المتظاهرين “البحث عن الذين سرقوا”، مؤكدة “أن الحكومة الحالية ليست هي من سرقت”.

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