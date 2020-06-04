لبنان | مفتشو الاقتصاد كشفوا على مولدات كهرباء في الضنية بمؤازرة أمن الدولة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام مفتشون في وزارة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة دوريات تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، بالكشف على مولدات الكهرباء في بعض بلدات وقرى الضنية وذلك للتأكد من مدى التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه. وتم تسطير محضر ضبط بحق أحد المخالفين، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع القضاء المختص.

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