لبنان | غرفة الكوارث في عكار: تسجيل 3 اصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار حول مستجدات COVID-19، بان 3 إصابات جديدة قد تم تسجيلها ليرتفع عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي الى 77حالة . – الحالات الايجابية: 40

– حالات شفاء جديدة : 1 ليصبح عدد حالات الشفاء الاجمالي 37حالة.

– حالات الحجر المنزلي: 180 من وافدين ومقيمين .

– 40 بالمئة من المصابين اناث، و60بالمئة ذكور.

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