كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد وزير الصحة حمد حسن أنه عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن اعادة فتح المطار، مضيفاً: “امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس ونقلته لـ42 شخصاً”. وقال بعد اجتماع مجلس الوزراء: “غداً سيعقد اجتماع مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب إمّا الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية”.

وعن تمديد التعبئة العامة شهراً ، أشار إلى أنّ “الوباء مستمر ولن ينتهي قريباً ولذلك نحن مستمرون باجراءات الحماية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حمد حسن: عندما يلتزم المغتربون منازلهم عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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