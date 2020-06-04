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أعلنت خلية الأزمة في اقليم الخروب ان نتائج فحوص PCR COVID19 التي اجرتها الثلثاء في بلدتي برجا والناعمة، جاءت كالآتي:
“- عينات عشوائية في بلدة الناعمة جاءت جميعها سلبية.
– عينات لأشخاص مخالطين لإصابات محددة سابقا بين ابناء العشائر المقيمين في برجا أظهرت وجود 22 إصابة جديدة بينها 3 إصابات من سكان بلدة جدرا وإصابة واحدة من سكان بلدة السعديات.
وتعقد خلية الأزمة في بلدة برجا اجتماعات متلاحقة منذ ليل أمس، بالتعاون مع سعادة النائبين الدكتورين محمد الحجار وبلال عبدالله وطبيب القضاء الدكتور بيار عطاالله لتحديد الخطوات اللاحقة التي ستعلن في اقرب وقت”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في اقليم الخروب: الفحوص الثلثاء في برجا والناعمة أظهرت 22 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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