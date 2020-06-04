لبنان | خلية الازمة في اقليم الخروب: الفحوص الثلثاء في برجا والناعمة أظهرت 22 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:23 مساءً - مشاركة

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أعلنت خلية الأزمة في اقليم الخروب ان نتائج فحوص PCR COVID19 التي اجرتها الثلثاء في بلدتي برجا والناعمة، جاءت كالآتي:

“- عينات عشوائية في بلدة الناعمة جاءت جميعها سلبية.

– عينات لأشخاص مخالطين لإصابات محددة سابقا بين ابناء العشائر المقيمين في برجا أظهرت وجود 22 إصابة جديدة بينها 3 إصابات من سكان بلدة جدرا وإصابة واحدة من سكان بلدة السعديات.

وتعقد خلية الأزمة في بلدة برجا اجتماعات متلاحقة منذ ليل أمس، بالتعاون مع سعادة النائبين الدكتورين محمد الحجار وبلال عبدالله وطبيب القضاء الدكتور بيار عطاالله لتحديد الخطوات اللاحقة التي ستعلن في اقرب وقت”.