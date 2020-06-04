كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر بنك بيبلوس البيان الآتي: “تلقى بنك بيبلوس بأسف شديد خبر وفاة أنطوان داغر، مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وهو يتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه ولكل زملائه والموظفين. وينتظر المصرف نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بنك بيبلوس نعى داغر: ننتظر نتائج التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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