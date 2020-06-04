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ولفت المحامي هاني الاحمدية بعد تقديم الشكوى إلى ان “زمن التفلت من العقاب لا يمكنه أن يستمر، وهناك امتحان جدي اليوم للقضاء وتحديداً للنيابة العامة التمييزية في بدء التحقيقات فوراً ضمن حالة الجريمة المشهودة”.
وكان السيد قد رأى في مؤتمر صحفي تعليقا على التظاهرات أمام منازل السياسيين ان “هيدي مش ثورة، الثورة عندما يكون هناك برنامج وأشخاص أكفّاء، هذه الثورة غلط واذا لم يكن لديك حرس أمام بيتك” قوصو من الشباك وما الو حق يجي لعندك”.
وأثار كلام السيد موجة غضب شعبية عارمة، عبر عنها ناشطون مساء أمس على وسائل التواصل, وطالبوا السيد بالاعتذار أو ملاحقته من قبل القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلاغ بحق النائب جميل السيد بجرم التحريض على القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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