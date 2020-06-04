لبنان | عون:أمارس صلاحياتي الدستورية وأحترم صلاحيات الحكومة ورئيسها

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لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة الى أنه

“لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الاعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة”، داعيا الوزراء الى “التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق وخصوصا أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والاهمال لم نكن نحن من مسببيها”.

وقال: “أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها”.