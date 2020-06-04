لبنان | دورية لامن الدولة على الصرافين في صيدا لضبط المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذت قوة من أمن الدولة صباح اليوم، دورية على الصرافين في شارع المصارف ومحيطه في مدينة صيدا، في إطار حملاتها المتواصلة لضبط اي مخالف يزاول عمل الصيرفة دون حيازته الترخيص القانوني، لا سيما المتجول منهم .

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