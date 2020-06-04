لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث سيتأثر بكتل هوائية حارة تستمر حتى بداية الاسبوع المقبل.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر على الساحل، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات مساء.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س ناشطة أحيانا تصل لحدود 45 كم/س خاصة جنوب وشمال البلاد.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,45