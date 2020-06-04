لبنان | مراقبو الاقتصاد جالوا على بسطات السمك في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جال صباح اليوم مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي بمؤزارة قوة من عناصر أمن الدولة، على بسطات السمك التي تتخذ من البوليفار البحري في مدينة صيدا مكانا لها، بهدف التأكد من صحة الموازين المستخدمة في كيل السمك وعدم وجود تلاعب فيها. وعمد المراقبون خلال جولتهم الميدانية التي بدأت من جانب الميرة لتشمل طول خط البوليفار البحري في المدينة، بالتحقق من تواريخ صلاحية الموازين المستخدمة في وزن السمك المبرد منه والمثلج، وقد خلت من وجود أي تلاعب فيها، وطلبوا من البائعين التزام الإرشادات الصحية لاسيما منها ارتداء الكمامات، وحماية الاسماك عبر وضع الثلج عليها بشكل دائم، وضرورة العمل على حيازتهم البطاقة الصحية من وزارة الصحة حفاظا على ديمومة عملهم ضمن الأطر الصحية والقانونية المرعية الاجراء.

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