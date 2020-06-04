لبنان | جعجع: مصير أكثر من 60 ألف طالب في اللبنانية في خطر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “إن مصير أكثر من 60 ألف طالب في الجامعة اللبنانية في خطر ومصير عامهم الدراسي مجهول. نطالب المعنيين التحرك فورا لإنقاذ العام الدراسي، وبذل كل جهد ممكن من أجل إعلاء شأن الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها الوطني الجامع في نظامنا التربوي الذي يعاني مصاعب لم يواجه مثلها من قبل”.

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