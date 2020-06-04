لبنان | بلدية الوردانية: وفاة مصابة بكورونا

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أعلنت بلدية الوردانية عن وفاة سيدة مقيمة في البلدة ومصابة بفيروس كورونا

وكانت تخضع للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بعد مضاعفات طرأت على وضعها الصحي لكونها كانت مصابة بمرض عضال.

اشارة الى ان المصابة، كانت وصلت الى لبنان بداية الشهر الماضي قادمة من الكويت.