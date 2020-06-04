كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:26 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد افتراشهن الارض أمام السفارة الاثيوبية، بعدما تخلّى أصحاب العمل عنهنّ إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية، غردت وزيرة العمل لميا يمين عبر حسابها على “تويتر”: “بمبادرة من وزيرة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة تم تأمين فندق للعاملات الأثيوبيات الموجودات أمام القنصلية الاثيوبية. إن الوزيرة تستنكر هذا المشهد المؤسف وتتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اصحاب العمل المقدمين على هذا الانتهاك الإنساني”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرة العمل: تم تأمين فندق للعاملات الاثيوبيات وسنتخذ الاجراءات اللازمة بحق اصحاب العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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