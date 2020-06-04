لبنان | ستة جرحى في حادث سير في بخعون ـ الضنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:26 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصيب 6 أشخاص بجروح في الرأس والرقبة والصدر والظهر والقدم ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع بين سيارتين بالقرب من مستديرة الساعة على بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعا، ونقل 5 منهم إلى مستشفيات طرابلس الحكومي، الإسلامي الخيري في طرابلس ومركز العائلة الطبي في زغرتا للمعالجة.

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