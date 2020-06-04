لبنان | الجيش: ضبط جرّار زراعيّ وكمية من البطاطا المعدّة للتهريب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:26 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان: أنّ “دورية من الجيش ضبطت في محلة المشرفة – البقاع، جرّاراً زراعيّاً محمّلاً بحوالى طن ونصف من البطاطا كانت معدة للتهريب إلى الداخل اللبناني بطريقة غير شرعية”.

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