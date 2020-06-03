لبنان | تسطير محضر ضبط بحق احدى محطات المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام جهاز امن الدولة بمؤازرة مندوبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وشرطة بلدية الصرفند بحملة شملت جميع محطات الوقود في نطاق بلدة الصرفند، حيث سطر محضر ضبط بحق احدى المحطات والتي تبين انها تقوم بتخزين مادة المازوت وتمتنع عن بيعها للموطنين .

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