لبنان | مصلحة زراعة عكار دعت المزارعين لمراجعة المراكز الزراعية

دعت وزارة الزراعة عبر مصلحة زراعة عكار، في بيان، جميع المزارعين لمراجعة المراكز الزراعية في عكار لتقديم الطلبات واستلام المبيدات والادوية الزراعية المقدمة مجانا وذلك ابتداء من 4 حزيران الجاري.

والمواد المتوفرة حاليا:

باسيللوس ثوريجنسيس: لمكافة حافرة انفاق البندورة الخارجية وفي البيوت المحمية.

الجنزارة: لمكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون ولفحة الكرمة على العنب.

الاناميد: مادة الجذب والقتل لمكافحة ذبابة الفاكهة التي تصيب الاشجار المثمرة ،وذبابة الزيتون.

وذكر البيان بضرورة حضور المزارع شخصيا الى مركز الارشاد الزراعي التابع له ضمن الدوام الرسمي وتقديم طلب مرفقا بالمستندات التالية:

– صورة هوية او اخراج قيد.

– صورة اثبات الملكية او الايجار(سند ملكية-افادة عقارية-علم وخبر -عقد ايجار) وعند تعذر تأمين ما سبق يمكن الاستعاضة بافادة صادرة عن البلدية او المختار، تببن المعلومات عن المزارع والمساحة المزروعة.

وللتواصل مع المراكز الزراعية في عكار:

المركز الزراعي في العبدة(مخلص بوكدال: 70275987).

المركز الزراعي في حرار(محمد شحادة:70142735).

المركز الزراعي في البيرة(نصر عباس :03651492).