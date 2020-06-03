لبنان | بلدية المروانية: فحوصات الطفلة حرب والاشخاص المحتكين بها سلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت بلدية المروانية، في بيان اليوم، انه “عطفا على بيانها السابق والمتعلق بنتائج الفحص المخبري pcr للطفلة ل. حرب، فقد اجريت فحوصات مخبرية جديدة ودقيقة لها وللأشخاص المحتكين بها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وجاءت النتائج سلبية للجميع”. وهنأت البلدية العائلة على سلامتها طالبة من الجميع “الإلتزام والتقيد بشروط التعبئة العامة الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس الوزراء”.

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