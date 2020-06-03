كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سمع مساء اليوم اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة قرب عيادة “الاونروا” الجديدة، جراء إشكال فردي، ولم يفد عن وقوع اصابات. وتعمل القوى الفلسطينية على معالجة ذيول الاشكال .

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اشكال فردي في عين الحلوة تخلله إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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