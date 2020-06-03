لبنان | خضر: نتائج فحوص PCR في قصر عدل بعلبك سلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن “فحوصات ال PCR التي أجريت في مختبر مستشفى بعلبك الحكومي ل83 عينة أخذها فريق وزارة الصحة العامة من قصر العدل في بعلبك قبل يومين، بناء على طلب النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، جاءت نتائجها سلبية” وقال: “رغم هذه النتائج المشجعة، إلا أنه ينبغي على الجميع التزام التدابير الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد، وتحاشي التجمعات، والاهتمام بالتعقيم وبإجراءات النظافة والسلامة العامة”.

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