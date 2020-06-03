كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يذكر انها ليست المرة الاولى التي تقدم فيها السيدة على هذه الخطوة، فقد سبق ان جلست وسط الطريق متسببة بزحمة سير، قبل ان تعمل القوى الامنية على تهدئتها واقناعها بالوقوف الى جانب الطريق حرصا على سلامتها وطفليها. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: سيدة افترشت الطريق عند تقاطع ايليا للمطالبة بالافراج عن ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.