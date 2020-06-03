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واعتبر المكتب الاعلامي في بيان أن تصميم رئيس الجمهورية يزعج من يتلطّى خلف الطائف للانقضاض على صلاحياته ومجلس الوزراء يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له وغير ذلك محض افتراء.
وأضاف البيان، “اللبنانيون يتوقون الى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية وذلك لا يتأمّن الاّ باحترام الميثاق والدستور والقوانين والكف عن انتهاكها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: عون متمسك بوثيقة الوفاق الوطني كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.