لبنان | المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: عون متمسك بوثيقة الوفاق الوطني كاملة

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واعتبر المكتب الاعلامي في بيان أن تصميم رئيس الجمهورية يزعج من يتلطّى خلف الطائف للانقضاض على صلاحياته ومجلس الوزراء يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له وغير ذلك محض افتراء.

وأضاف البيان، “اللبنانيون يتوقون الى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية وذلك لا يتأمّن الاّ باحترام الميثاق والدستور والقوانين والكف عن انتهاكها”.