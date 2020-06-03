احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأشارت الى أنه “بفضل ما تيسر من التبرعات، تم توزيع حصص غذائية مع قسيمة تعبئة قارورة غاز على 660 عائلة من ابناء شكا والمقيمين حصرا، خاصة إن الوضع الاقتصادي يزداد تدهورا والوضع المعيشي يزداد سوءا”.
وأوضحت أنها “ستبدأ مباشرة بالتحضير للمرحلة الثالثة بالرغم من كل الصعوبات المتوقعة”.
وشكرت كل من يقف إلى جانبها “ماديا، معنويا، جسديا لوجستيا في لبنان والإغتراب”، آملة أن “تزول كل الغيوم السود عن شكا ولبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مجموعة أهلية في شكا وزعت حصصا غذائية على 660 عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.