كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه بتاريخ اليوم 3-6-2020 أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن (ر. ز) في منطقة جبيل بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه وسيتم ايداعه المرجع القضائي المختص. وافادت معلومات عن اقفال ساحة النور في طرابلس من قبل محتجين بعد توقيف الناشط ربيع الزين في جبيل. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت الناشط ربيع الزين بموجب مذكرة توقيف غيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.