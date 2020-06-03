لبنان | غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا 6 لمقيمين و8 لوافدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سجلت وزارة الصحة العامة 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي الى 1256 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة:

14 حالة جديدة من بين المحليين والوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 حالات جديدة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية

8 حالات جديدة التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية

76 حالة استشفاء منها 5 في العناية المركزة خلال 24 ساعة المنصرمة

Advertisements

724 عدد الحالات مع شفاء مخبري (نتيجتين سلبيتين متتاليتين) أو زمني (مرور أكثر من شهر)

27 العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020

0 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في لبنان منذ بدء ظهور الفيروس في 21 شباط الماضي إلى 1256 إصابة مؤكدة، و724 حالة شفاء تام منه.

ويوضح التقرير أنه أقيم حتى اليوم 87870 فحصا مخبريا للكشف على الفيروس في لبنان، 11538 من تلك الفحوصات أقيمت في مطار بيروت الدولي.