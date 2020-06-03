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ويعود سبب ذلك “لأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية والضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة”، وطلب من المواطنين “ارسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون للبريد الالكتروني: [email protected] قبل يوم الجمعة 12 حزيران 2020، وذلك تمهيدا لمراجعته واعداد المسودة النهائية ومن ثم ارساله لمجلس الوزراء”.
واعتبر نعمه أن هدف هذا القانون هو “الحد من الاحتكار والهيمنة ووضع الية لمنع تشكيل اتفاقيات وممارسات محظورة التي تؤدي لأي اخلال بالمنافسة مما سيسمح بتعزيز المنافسة وبالتالي خفض الاسعار وعدم التلاعب بها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نعمة يضع قانون المنافسة أمام الرأي العام على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.