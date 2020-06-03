لبنان | سفير الصين: سنشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد لليونيفيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واشاد بالدور الذي تلعبه قوات ” اليونيفيل” للحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات القوة الدولية وعلى طول الخط الازرق. واعرب عن تأييد بلاده المبدأي للتمديد لــ ” اليونيفيل”، مشيرا الى ان الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعاليتها. واشار الى ان بلاده سوف تواصل المشاركة في قوة ” اليونيفيل” وتعمل مع اعضاء المجتمع الدولي على المساهمة في الاستقرار والتنمية في لبنان. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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