لبنان | سفير فرنسا: سنعمل كي نمدد مهمة ” اليونيفيل” سنة اضافية

ولفت في اجتماع سفيراد الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مع الرئيش ميشال عون الى ان منطقة العمليات الدولية تبلغ مساحتها 1063 كيلو مترا مربعا وتضم حوالي 200 قرية، مشيرا الى ان دور ” اليونيفيل” مقبول من السكان المحليين. وقال: “ان منطقة الجنوب هادئة وهي من اكثر المناطق هدوءا في الشرق الاوسط ومهمة ” اليونيفيل” ناجحة بشكل اساسي ونشاطها ثابت وقد بلغ مجموع ما قامت به من مهمات خلال 2019، نحو 23 الف مهمة نفذتها مع الجيش اللبناني.

واضاف ان “فرنسا ستعمل مع الدول الاعضاء في مجلس الامن في نيويورك كي تمدد مهمة ” اليونيفيل” سنة اضافية، وان تكون هذه المهمة ناجحة، لا بل نموذجا للنجاح في مسرح عمليات معقد جداً”.