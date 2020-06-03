لبنان | سفير بريطانيا: ندعم استمرار مهام ” اليونيفيل” وزيادة فعاليتها

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ولفت خلال اجتماع سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن مع الرئيس ميشال عون الى انه عاين بنفسه اهمية هذا الدور من خلال الزيارات التي يقوم بها الى المنطقة. واشار الى ان بلاده تدعم استمرار مهام ” اليونيفيل” وزيادة فعاليتها لتحقيق ما يريده المجتمع الدولي وهو تنفيذ القرار 1701.
واعتبر السفير رامبلينغ ان هناك مسؤولية على الجميع بوقف الخروقات، وان تتمكن “اليونيفيل” من القيام بمهامها من دون اية عوائق، لافتا الى تفهم بريطانيا للموقف اللبناني، معتبرا ان المناقشات التي تجري في مجلس الامن تشكل قاعدة لاي بحث في اي تطورات ممكنة في عمل ” اليونيفيل”.
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