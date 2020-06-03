لبنان | السفير الروسي: المطلوب الاستمرار في مهمة “اليونيفيل” من دون تغيير في مهماتها

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وقدّر بإيجابية دور “اليونيفيل” في المجالات كافة. وقال، “ان المطلوب الاستمرار في مهمة “اليونيفيل” من دون تغيير في مهماتها لان ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الاطراف المعنيين لانه يخدم الامن والاستقرار”.
وشدد السفير زاسبكين على اهمية تعزيز الشراكة بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل” وضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيها.
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