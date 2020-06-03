لبنان | دياب: استمرار عمل “اليونيفيل” في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا

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وقال من بعبدا من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل”.
وإذ اشار الى ان استمرار عمل قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا، فإنه شدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.
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