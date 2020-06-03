لبنان | وزير الصحة إستقبل نوابا والبحث تركز على دعم المستشفيات الحكومية

وشكر إسحق الوزير حسن على “ما أبداه من اهتمام استثنائي ببشري دفعه إلى زيارتها في أوج مرحلة تسجيل الاصابات بين أهلها بفيروس كورونا”، وأثنى على “الخطة التي تم وضعها والتي نجحت في وضع حد لانتشار الوباء بالتعاون بين وزارة الصحة والنواب والجهات المحلية ومستشفى بشري الحكومي”. واشار الى ان “البحث تناول آليات تطوير مستشفى بشري وإنهاء المرحلة الأخيرة من إكمال البناء إضافة إلى تطوير العمل الطبي في القضاء”.

كما بحث الوزير حسن مع عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في الاحتياجات الطبية والصحية لمنطقة مرجعيون حاصبيا.

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وشدد هاشم على “ضرورة توفير متطلبات المستشفيات الحكومية ليتسنى لها القيام بواجباتها تجاه أهالي المنطقة الحدودية، التي دفعت وما زالت تدفع ثمن انتمائها والتزامها الوطنيين”.

ونقل عن الوزير حسن “حرصه وتجاوبه وسعيه لخدمة هذه المنطقة ومستشفياتها وتفعيلها لتكون جاهزة لإعطاء حق الناس في الخدمة”. ولفت إلى “الاتفاق على قيام الوزير حسن بزيارة تفقدية لمستشفيات المنطقة من شبعا الى مرجعيون وميس الجبل، بهدف تحديد ما يحتاجه تجهيزها من أولويات، خصوصًا أن تفعيل المستشفيات الحكومية أمر ضروري في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الظاغطة على اللبنانيين”.

كذلك إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن النائب عدنان طرابلسي الذي نوه ب”خبرة الوزير حسن في المجال الطبي والتي انعكست في الخطة الفعالة في مواجهة وباء كورونا”. وأثنى على “ما يقوم به الوزير حسن من جهود لتطوير القطاع الصحي والطبي في لبنان من دون أي إستثناء”.