لبنان | إدارات مدارس الحكمة: حسم القسط الثالث من العام الدراسي الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلن رؤساء مدارس الحكمة في بيان، انه “بناء على توجيهات راعي الابرشية المطران بولس عبدالساتر، وإيمانا برسالة الكنيسة التربوية، وتحسسا بالواقع المعيشي الصعب، وبعد الأخذ بتمنيات لجان الاهل، قررت إدارات مدارس الحكمة، بكل فروعها، حسم القسط الثالث من العام الدراسي 2019-2020، لجميع العائلات التي لم تحصل على حسم تتعدى نسبته نسبة القسط الثالث”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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