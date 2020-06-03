لبنان | محتجون أمام وزارة الداخلية اعتراضا على التعرض لناشطين واستدعائهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وهتفوا بدعوة الناس للنزول الى الشارع، ودعوا وزير الداخلية العميد محمد فهمي الى مقابلتهم وطالبوه بالتعويض عما لحق بهم من أذى. وحاول المحتجون قطع الطريق الا انهم عدلوا عن ذلك بانتظار وصول المزيد من الاعداد بحسب ما قالوا. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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