لبنان | دعوة المزارعين الى مراجعة الوزارة لاستلام المبيدات والادوية المجانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك -جنزارة: (لمكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون ولفحة الكرمة على العنب). – باسيلوس ???? لمكافحة حافرة انفاق البندورة في الخيم البلاستيكية والزراعات الخارجية). Advertisements -الأناميد : “مادة الجذب والقتل” (لمكافحة ذبابة الفاكهة التي تصيب الأشجار المثمرة وذبابة الزيتون التي تصيب الزيتون ) . -الزيت المعدني : (للرشة الشتوية ومكافحة العناكب على الأشجار المثمرة والحمضيات). كما تذكر وزارة الزراعة بالخط الساخن لتلقي الشكاوى والإقتراحات عبر الرقم 81964621 وعبر الموقع الإلكتروني www.agriculture.gov.lb . المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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