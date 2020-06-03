لبنان | نقابة عمال مخابز بيروت وجبل لبنان: من واجبات الحكومة دعم المواد الاساسية المكونة للخبز

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وذكرت بأن النقابة “مشاركة في اللجنة وشاركت في 3 اجتماعات، ثم تبلغت بتأجيل اجتماعات اللجنة بسبب أزمة فيروس كورونا”.

ولفتت الى ان “اللجنة استمرت في اجتماعاتها من دون اعلامنا بالامر وتجاهل النقابة واقتراحاتها ومطالبها”.

وأوضحت انها قدمت مذكرة الى وزير الاقتصاد “بمعاناة عمال الافران والمخابز

ومطالبهم وحقوقهم، على ان تكون واضحة في درس كلفة ربطة الخبز لان قانون العمل اللبناني لم يطبق حتى اليوم على عمال الأفران، ودائما عمال المخابز والافران يدفعون الثمن من عرق جبينهم وسهر الليالي لتوفير الخبز”.

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وأضافت: “لان رغيف الخبز هو المادة الاساسية والحيوية لكل المواطنيين، فمن مسؤولية الحكومة دعم المواد الأساسية والاولية التى تدخل في صناعة الخبز وليس بانقاص وزن ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش الذى يطاول الجميع”.

وطالبت بأن تشمل “لجنة درس صناعة الرغيف وكلفته حقوق العمال المشروعة والمحقة بحسب نص قانون العمل اللبناني”.

وطالبت ايضا بـ”تصحيح الخطأ باستبعادنا عن لجنة درس كلفة صناعة الخبز لأننا عنصر أساسي في عملية الانتاج”.

ودعت الحكومة الى “تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وازمة فيروس كورونا وما نتج منها لدعم المواد الاولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز حفاظا على لقمة العيش في هذه الظروف المعيشية الصعبة والمتردية”.