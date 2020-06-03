لبنان | حراك صيدا: إعادة انطلاق التحركات بدءاً من يوم الجمعة المقبل

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واشار الى انه “لن يدخل في سجالات عمن يقف خلف دعوة السبت في 6/6، لكن العنوان العريض للتحرك والتغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى بها والتي قد تركز على هذا المطلب من دون سواه أو طرف دون آخر، يجعلنا حذرين من الإنجرار وراء هذه الدعوة واعطاء زخم قد يستغل اعلاميا في غير موضعه”.
وقرر حراك صيدا “اعادة انطلاق التحركات الشعبية بدءا من يوم الجمعة في 5/6″، داعيا اهالي صيدا والجوار إلى المشاركة في مسيرة تنطلق من مصرف لبنان الساعة 6 مساء باتجاه ساحة ايليا، “لنعيد رفع شعاراتنا التي رفعناها منذ 17 تشرين، بقضاء مستقل يستعيد الأموال المنهوبة، وحكومة انتقالية تضع قانون إنتخابي عادل يضمن صحة التمثيل”.
وتمنى على كل الوسائل الإعلامية “عدم الإعتماد على “مصادر” او “تسريبات” قد يقف وراءها من يقف عن حسن أو سوء نية”، مؤكدا ان لديه لجنة إعلامية وصفحة رسمية على الفايسبوك يمكن التواصل معها لمعرفة الموقف من كل مستجد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.