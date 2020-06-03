كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما دعت المصلحة مزارعي البندورة إلى التقدم الى المراكز الزراعية للإستفادة من مادة BT لمكافحة سوسة البندورة، بعد تأمين المستندات التالية: صورة عن الهوية، صورة عن إثبات ملكية أو إيجار، في المراكز الزراعية التالية: بعلبك، الهرمل، النبي عثمان، دير الأحمر، وبوداي، مع الإشارة إلى أن الجنزارة للعنب والزيتون حصراً، و BT للبندورة حصراً. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الزراعة” في بعلبك الهرمل للمزارعين: لتقديم طلبات للحصول على الجنزارة ومادة BT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.