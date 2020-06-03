لبنان | وزارة الصحة: 14 اصابة جديدة بكورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع العدد إلى 1256 إصابة. وسجلت 6 حالات جديدة بين المقيمين، و 8 من الوافدين.

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