لبنان | اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة عكار والعدد الى 74

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اشار التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، الامر الذي رفع عدد المصابين في المنطقة الى 74 إصابة مسجلة منذ 17آذار الماضي: الحالات الايجابية : 38

حالات الشفاء: 36

حالات الحجر المنزلي:231 (وافدين ومقيمين). وفي الجدول البياني عن توزيع الحالات حسب البلدات تضمن التالي:

جديدة القيطع: 26 حالة

مشتى حسن: 4

مفرق برقايل: 4

رحبة: 1

تلمعيان: 1

ببنين : 1

نهر البارد: 1

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