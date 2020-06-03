كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تابع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في ملف “الفيول المغشوش” وقد مثل أمامه اليوم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي قدم، بواسطة وكيله القانوني المحامي ناجي البستاني، الدفوع الشكلية التي اتخذ القاضي منصور قراراً بردها.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي منصور رد الدفوع الشكلية المقدمة من حايك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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