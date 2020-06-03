لبنان | بالصور: الدولة تتحصن في وجه مواطنيها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وليست هذه النرة الأولى التي تقوم فيها الدولة بتحصين مؤسساتها بوجه الثوار الغاضبين على سياسات الهدر والفسد المستشري. Advertisements إذا يذكر ان في منتصف الشهر الماضي قام رئيس الحكومة أيضاَ بإعطاء أمر لبناء سور حديدي ضخم. يبدو واضحاً ان السلطة اتخذت قراراً بسجن نفسها خلف السياج، بدلاً من السماع الى مطالب الناس وهمومهم، قرار وان دلّ على شيء فهو يدل على سذاجتها، فكم من القلاع هدّت وكم من الأسوار نسفت وبقي الشعب سيّد القرار.

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